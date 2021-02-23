Мясников объяснил, почему людям в группе риска важно пройти вакцинацию от COVID-19

Москва, 23 февраля. Причину, по которой состоящим в группе риска по коронавирусной инфекции людям необходимо пройти вакцинацию от заболевания, назвал врач и телеведущий Александр Мясников.

Официальная статистика летальных исходов от коронавируса составляется без учета пациентов, у которых болезнь протекала в легкой форме или без симптомов, отметил Мясников на своем канале в Telegram. В связи с этим реальные показатели смертности сосредоточены на представителях группы риска, среди которых люди старше 70 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.

Популяционные исследования свидетельствуют о том, что иммунный ответ после коронавируса присутствует у 10 – 20% населения тех государств, в которых они проводились. Именно поэтому для этой категории важна прививка, считает Мясников.

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