МакSим впервые за долгое время появилась на большой сцене

Санкт-Петербург, 23 февраля. Популярная певица МакSим впервые появилась на большой сцене после тяжелой болезни. Исполнительница боролась с последствиями страшной аварии.

Около двух лет назад МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, пропала из поля зрения общественности. Как выяснилось позднее, певица попала в ДТП, и ей пришлось провести несколько месяцев в больнице, причем в другой стране.

Из-за внутренних повреждений исполнительница не могла встать с постели, поэтому набрала 15 килограммов. Кроме того, МакSим мучали сильные головные боли. Певица думала, что никогда не сможет снова давать концерты. Однако 22 февраля состоялось ее триумфальное возвращение на большую сцену. Знаменитость выступила в петербургском БКЗ «Октябрьский» на праздничном концерте «Герои нашего времени».

Для выступления МакSим выбрала стильный брючный костюм, бордовый топ и туфли на высоких каблуках. Певица исполнила песню под названием «Преданным». Обсуждая выступление Абросимовой в соцсетях, поклонники отметили, что она почти не изменилась за время отсутствия на сцене.

Певица воспитывает двоих дочерей — Александру и Марию. Младшая девочка появилась на свет в 2014 году. Ее отцом является бизнесмен Антон Петров, с которым МакSим давно рассталась. Недавно певица рассказала об отношениях с новой избранницей своего бывшего возлюбленного.