Панарин попал на обложку NY Post после скандала с избиением девушки

Нью-Йорк, 23 февраля. Российский форвард клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оказался на обложке издания NY Post после обвинений в его адрес со стороны тренера Андрея Назарова.

Крупнейшее издание Нью-Йорка поместило фотографию 29-летнего нападающего Артемия Панарина на обложку после громкого скандала, из-за которого игрок взял двухнедельный отпуск и рискует предстать перед судом. Обозреватель New York Post Молли Уолкер считает, что теперь форвард может пропустить Олимпийские игры.

Ранее с обвинениями в адрес Панарина выступил бывший тренер подмосковного «Витязя» Андрей Назаров. Специалист сообщил, что в 2011 году хоккеист избил 18-летнюю девушку в одном из баров Риги. «Рейнджерс» уже опубликовал официальное заявление на этот счет.