Задержанный за перекрытие дорог в Москве либертарианец привлекался к ответственности

Москва, 23 февраля. Первый секретарь красноярского отделения Либертарианской партии России (ЛПР) Глеб Марьясов дважды привлекался к административной ответственности, передает источник ФАН.

Выяснилось, что 20-летний либертарианец демонстрировал нацистскую символику в социальных сетях. Сотрудники полиции ранее задержали Марьясова за перекрытие движения на несогласованной демонстрации в Москве 23 января.

Правоохранители возбудили новое уголовное дело о нападении на сотрудника ОМОН у Комсомольской площади, сообщало Федеральное агентство новостей. По версии следственных органов, провокатор ударил силовика «в область туловища».