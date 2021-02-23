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Задержанный за перекрытие дорог в Москве либертарианец привлекался к ответственности

Задержанный за перекрытие дорог в Москве либертарианец привлекался к ответственности

Москва, 23 февраля. Первый секретарь красноярского отделения Либертарианской партии России (ЛПР) Глеб Марьясов дважды привлекался к административной ответственности, передает источник ФАН.

Выяснилось, что 20-летний либертарианец демонстрировал нацистскую символику в социальных сетях. Сотрудники полиции ранее задержали Марьясова за перекрытие движения на несогласованной демонстрации в Москве 23 января.

Правоохранители возбудили новое уголовное дело о нападении на сотрудника ОМОН у Комсомольской площади, сообщало Федеральное агентство новостей. По версии следственных органов, провокатор ударил силовика «в область туловища».

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