Москвичей поздравили с 23 Февраля в стихах

Москва, 23 февраля. Жители Москвы поучаствовали в поэтическом проекте «Парковый стихоговоритель: защитникам — с благодарностью» в честь 23 Февраля, говорится в сообщении на портале мэра Москвы.

Обратиться с поздравлениями к мужчинам могли все желающие россияне любого возраста. Пользователи Сети в период с 12 по 17 февраля направили свыше 100 видеопоздравлений, адресованных защитникам Отечества.

Участники «Паркового стихоговорителя: защитникам — с благодарностью» читали такие посвященные Родине стихи, как «Люди — Родина моя» Евгения Евтушенко, «Журавли» Расула Гамзатова, «Родина» Константина Симонова, «Послевоенная песня» Роберта Рождественского и многие другие. Все присланные материалы объединят в три выпуска, каждый из которых длится не более 25 минут, после чего их разместят на страницах Мосгорпарка в социальных сетях.

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем защитника Отечества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом говорится на сайте столичной епархии Русской православной церкви.