Минэнерго Казахстана сделало заявление после ЧП на газопроводе «Союз»

Астана, 23 февраля. Все объекты газотранспортной системы Казахстана после аварии в Оренбургской области работают штатно, сообщили в Минэнерго республики.

В настоящее время потребители Западно-Казахстанской области получают газ за счет перенаправления ресурсов с магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр».

Ранее сообщалось, что после взрыва на магистральном федеральном трубопроводе «Союз» транзит газа в Казахстане был временно приостановлен. ЧП произошло на 108-м километре магистрального газопровода «Союз». После этого была приостановлена подача газа по «Союзу» и трубопроводу «Оренбург — Новопсков». Кроме того, временно перекрывались транзит российского газа и поставка карачаганакского газа с Оренбургского ГПЗ.