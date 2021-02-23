Психологи выяснили, какие качества свойственны потенциальным экстремистам

Вашингтон, 23 февраля. Ученые из Стэнфордского и Кембриджского университетов выяснили, какие психологические характеристики присущи потенциальным экстремистам.

Новое исследование базировалось на другой, ранее проведенной работе, в которой приняли участие 522 человека. Они выполнили 37 когнитивных задач и поучаствовали в 22 опросах на характеристики личности.

В новой научной работе психологи тоже провели серию тестов для 334 первоначальных участников. Они добавили еще 16 опросов для определения отношения к различным политическим и религиозным идеям. Как оказалось, характеристики, присущие экстремизму, а именно политический консерватизм и национализм, связаны с осторожностью в принятии решений.

Также выяснилось, что у людей, склонных к экстремизму, более слабая рабочая память и более медленная обработка меняющихся стимулов, таких, как форма и цвет. Кроме того, такие люди склонны к импульсивности и поиску острых ощущений. Они обладают стойким мировоззрением, которое очень сложно изменить.

Психолог Наталья Наумова ранее рассказала ФАН, нужно ли воспитывать в ребенке мужественность. По ее словам, к мальчику не нужно предъявлять завышенных требований, иначе это может стать психологической травмой.