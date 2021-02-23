Россиянам рассказали, как мошенники крадут их персональные данные

Москва, 23 февраля. Аферисты используют множество способов узнать персональные данные россиян. Чаще всего злоумышленники выясняют имена и телефоны граждан из-за «брешей» в безопасности компаний.

При этом россияне сами делятся своей конфиденциальной информацией в социальных сетях, заявил в беседе с РИА Новости ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. По его словам, подобные данные всплывают и из-за утечек.

Есть и другой способ: мошенники могут получить информацию через «своего человека» внутри компании, которая хранит персональные данные, отметила замглавы лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Анастасия Баринова. Кроме того, россияне могут раскрыть себя, заполнив форму на фишинговом сайте.

Несмотря на наличие личной информации, воспользоваться ей в полной мере преступники не могут. Поэтому ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать третьим лицам данные, например, банковской карты, подытожил Голованов.

Мошенники обманули пенсионера на 4 млн рублей в Петербурге, сообщало Федеральное агентство новостей. Женщина, представившись сотрудником одного из районных судов, убедила пожилого мужчину, что ему полагается некая компенсация. Однако для ее получения якобы необходимо заплатить за услуги инкассации и страхования.