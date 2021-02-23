Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Россиянам рассказали, как мошенники крадут их персональные данные

Россиянам рассказали, как мошенники крадут их персональные данные

Москва, 23 февраля. Аферисты используют множество способов узнать персональные данные россиян. Чаще всего злоумышленники выясняют имена и телефоны граждан из-за «брешей» в безопасности компаний.

При этом россияне сами делятся своей конфиденциальной информацией в социальных сетях, заявил в беседе с РИА Новости ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. По его словам, подобные данные всплывают и из-за утечек.

Есть и другой способ: мошенники могут получить информацию через «своего человека» внутри компании, которая хранит персональные данные, отметила замглавы лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Анастасия Баринова. Кроме того, россияне могут раскрыть себя, заполнив форму на фишинговом сайте.

Несмотря на наличие личной информации, воспользоваться ей в полной мере преступники не могут. Поэтому ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать третьим лицам данные, например, банковской карты, подытожил Голованов.

Мошенники обманули пенсионера на 4 млн рублей в Петербурге, сообщало Федеральное агентство новостей. Женщина, представившись сотрудником одного из районных судов, убедила пожилого мужчину, что ему полагается некая компенсация. Однако для ее получения якобы необходимо заплатить за услуги инкассации и страхования.

Новости партнеров