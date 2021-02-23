Галкин показал, что подарила Пугачева их сыну на 23 Февраля

Москва, 23 февраля. Юморист и шоумен Максим Галкин показал, какой подарок преподнесла его жена, примадонна российской эстрады Алла Пугачева их семилетнему сыну Гарри в честь 23 Февраля.

На своей странице в Instagram артист выложил совместный снимок с наследником. На фото Галкин и его сын от Пугачевой сидят на лестнице в клетчатых рубашках. Юморист отметил, что свой вклад в подарок для Гарри сделала сестра мальчика Лиза.

«Гарику мама с Лизой подарили рубашку как у папы — он такой счастливый», — написал шоумен.

Подписчиков Максима Галкина привело в восторг его фото с сыном. Также некоторые похвалили Пугачеву и Лизу Галкину за желание порадовать своих мужчин в честь Дня защитника Отечества.

«Солнечные мальчики! Поздравляю! Вы действительно пример настоящего мужчины для своего сына!»; «Копия ваша! С праздником, настоящий мужчина, который смог сделать свою женщину счастливой. Спасибо, что охраняете ее»; «Крутой подарок!!! С праздником!!!»; «Какие же у вас классные девочки!» — написали восхищенные комментаторы.

В преддверии 23 Февраля некоторые звезды рассказали, как поздравят своих мужчин с праздником. Например, певица Наталья Подольская раскрыла, что хочет подарить мужу, музыканту Владимиру Преснякову.