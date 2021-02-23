Дерзкую кражу снегоболотохода расследуют в Ленобласти

Санкт-Петербург, 23 февраля. Гендиректор одной из петербургских фирм лишился снегоболотохода. Дорогостоящее транспортное средство угнали из гаража в поселке Плодовое, сообщил источник ФАН.

Пострадавший бизнесмен рассказал, что пока его не было на даче, воры взломали дверь гаража и похитили снегоболотоход, шлем и две канистры. Ущерб мужчина оценил в 700 тысяч рублей.

Оперативники осмотрели место преступления, изъяли отпечатки пальцев. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере организованной группой злоумышленников. Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

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