Евросоюз готовит новые санкции в отношении Белоруссии

Брюссель, 23 февраля. Евросоюз (ЕС) приступил к подготовке новых ограничительных мер против Белоруссии, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Брюссель также подготавливает меры поддержки белорусской оппозиции.

«В Белоруссии мы видим продолжение репрессий, поэтому мы приняли решение начать разработку новых индивидуальных санкций, а также мер поддержки гражданского общества», — подчеркнул он.

По мнению Борреля, поддержка ЕС оппозиционных организаций является оказанием помощи народу республики в его законном требовании демократии.

Ранее он заявил, что Евросоюз введет новые антироссийские санкции на фоне ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Помимо этого, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на Совете глав внешнеполитических ведомств Евросоюза в Брюсселе призвал принять «твердый и единый ответ» на ситуацию с Навальным, сообщала «Национальная служба новостей».