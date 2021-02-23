Россиянам объяснили, как извлечь выгоду от использования кредитной карты и депозита

Москва, 23 февраля. Жители России могут использовать кредитную карту совместно с депозитной, чтобы получить дополнительную выгоду.

Так, клиент может бесплатно использовать средства банка в пределах лимита благодаря периоду, когда финансовая организация не начисляет проценты (грейс-период, длительность которого составляет 30 или 60 дней), в то время как личные деньги находятся на депозите. До истечения этого срока нужно снять средства со вклада и погасить задолженность перед банком. Таким образом россиянин может получить небольшой доход без лишних процентов, пишет «РГ».

Для использования данной схемы клиенту стоит выпустить кредитку и открыть счет в одном банке. Также можно воспользоваться Системой быстрых платежей для переводов между организациями, там бесплатный лимит составляет 100 тысяч рублей в месяц. Издание отмечает, что при применении этой схемы нужно неукоснительно соблюдать все сроки.

Решение о приобретении товара в кредит должно быть основано на экономической целесообразности с точки зрения бюджета самого гражданина, заявил эксперт «Синергии» Дмитрий Ферапонтов.