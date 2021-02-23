Дмитрий Маликов показал подарок на 23 февраля от трехлетнего сына

Москва, 23 февраля. Выражение о том, что самый лучший подарок должен быть сделан своими руками, лучше всего подходит для малышей. Мало кто из родителей может спокойно отреагировать на очередную поделку или рисунок, выполненный наследником. Популярный российский певец и композитор Дмитрий Маликов не исключение. Он не сдержал своих эмоций, когда получил от трехлетнего сына Марка на День защитника Отечества медаль из цветной бумаги с аппликацией, пишет Teleprogramma.pro. Счастливый отец с медалью на шее запечатлелся для Instagram своей дочери Стефании. Она также поздравила своих подписчиков и всех мужчин с 23 Февраля.

«С праздником, дорогие мужчины! Мы вас очень ценим и любим», — написала дочь народного артиста в своем микроблоге.

Трехлетие Марка семья отпраздновала на Мальдивах. С самого утра Маликовым вынесли торт со свечами прямо в ресторан, где семья завтракала.

Марк — самый поздний ребенок в семье. Он родился, когда Дмитрию уже было 47 лет, а жене 54, поэтому они прибегли к помощи суррогатной матери.

Дмитрий Маликов не скрывает, что его семья очень дружная. Со своей избранницей Еленой Изаксон супруги вместе уже почти 30 лет. Они поженились только после рождения старшей дочери Стефании.

Сейчас Стефания Маликова учится на четвертом курсе МГИМО и ведет свой бизнес. При этом девушка очень любит нянчиться с братом.

Не так давно и она отпраздновала свой день рождения. Ей исполнился 21 год. Она отметила его в ресторане с друзьями и родными. Девушка не скрывала своей радости, танцевала и веселилась. Ее мама — Елена Изаксон тоже отметила день рождения 14 февраля. Интересно, что мать и дочь очень похожи.

ФАН и ранее писал о том, как дочь певца любит выкладывать фотографии звездной семьи и танцевать.