Ивлев в честь 23 Февраля показал, как кормили в армии СССР

Москва, 23 февраля. Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев поздравил мужчин с Днем защитника Отечества необычным образом. Он показал, как кормили военнослужащих в армии СССР времен перестройки.

На своей странице в Instagram Ивлев выложил кадры, снятые в армейской столовой. Ведущий, которому довелось служить в армии, поностальгировал о солдатском питании.

«Кто в теме, тот улыбнется. С праздником», — написал знаменитый повар.

На кадрах военнослужащим раздают куриные яйца и толстые куски черного хлеба с нарезанным кружочками маслом. Затем на видео показано, как солдаты принимают пищу. Подписчики Ивлева вместе с ним предались ностальгии.

«Даже очень вкусно! Армейский бутерброд — хлеб с маслом и сверху желток от яйца. Это просто сказка, попробуйте»; «Ха-ха, времен перестройки, десять лет назад все было без изменений»; «Эти дни были незабываемы и останутся такими», — написали в комментариях.

Константин Ивлев недавно женился на своей молодой возлюбленной Валерии Куденковой. Новоиспеченные супруги пока не устраивали пышных торжеств в честь свадьбы. Отметить вступление в брак с размахом они собираются на родине жены шефа — в Тамани.