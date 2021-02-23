Минобороны РФ опубликовало видеопоздравление с Днем защитника Отечества

Москва, 23 февраля. Видеоролик с поздравлением ко Дню защитника Отечества российское оборонное ведомство разместило на официальной странице министерства во "ВКонтакте".

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к действующим военнослужащим российской армии и ветеранам Великой Отечественной войны, пожелав им здоровья, благополучия и новых свершений во имя Родины, пишет RT.

«Честь. Достоинство. Отвага. Качества, ценность которых неоспорима во все времена. Именно ими обладают настоящие защитники Отечества, день которых вся Россия отмечает сегодня», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее свое видеопоздравление записал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщает Федеральное агентство новостей. Он напомнил, что ракеты космического назначения выполняют важную роль в жизни государства, потому что выводят на орбиту спутники как социально-экономического, так и военного назначения.