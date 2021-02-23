Одесситка сбросила поцарапавшего ее кота с 10-го этажа и добила его ножом

Одесса, 23 февраля. Живодерке из Одессы грозит арест или ограничение свободы за жестокую расправу над котом. Из-за царапины 57-летняя женщина выкинула животное из окна 10-го этажа.

Затем, увидев, что кот жив, мучительница добила его ножом, а труп выкинула в мусорку. Свидетельницей этого зверства на Десантном бульваре стала случайная прохожая. Она обратилась к правоохранителям, сообщили в пресс-службе нацполиции Одесской области.

В отношении убийцы кота возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Ей грозит шесть месяцев ареста или ограничение свободы на три года. Тело животного направили на экспертизу.

Ранее URA.RU сообщало о приговоре живодеру из Тюменской области, убившему двух собак на глазах у детей. По решению суда мужчина проведет в колонии строгого режима три года и один месяц.