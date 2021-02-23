Германия окажет финансовую помощь семьям с детьми в Донбассе

Киев, 23 февраля. Правительство Германии окажет материальную поддержку семьям с детьми на юго-востоке Украины, заявили в посольстве ФРГ в Киеве.

Десять миллионов евро будут направлены проекту «Совместно» Детского фонда ООН, который финансируется немецким банком. Выделение средств позволит охватить новые населенные пункты.

«Основное внимание проекта уделяется инклюзивному образованию, стабильному доступу к чистой воде и общественной активности молодежи. Будет также улучшена физическая доступность учебных заведений», — говорится в сообщении посольства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны потребовал, чтобы соответствующие органы пересмотрели сценарии урегулирования кризиса в Донбассе.