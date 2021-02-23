Житель Смоленска спас школьницу от своры бродячих собак

Смоленск, 23 февраля. Смоленская школьница из Заднепровского района города чуть не стала жертвой стаи бродячих собак. Девочку спас проходивший мимо мужчина.

Учащаяся школы №19 18 февраля возвращалась домой после уроков, поделилась мать ребенка в соцсетях. По пути из учебного заведения школьницу окружила стая бродячих псов, которая начала бегать вокруг нее.

Когда собаки предприняли попытку наброситься на девочку, их испугало внезапное появление мужчины, пишет мать. Она уточнила, что ребенка домой привез незнакомец на автомобиле с затонированными стеклами, и лицо спасителя ей увидеть не удалось. Сейчас смолянка пытается отыскать храбреца, чтобы отблагодарить его за благородный поступок.

Бездомные собаки напали на прохожего в городе Артеме. Как ранее рассказал корреспондент ФАН, от бродячей своры мужчину спас неравнодушный водитель джипа.