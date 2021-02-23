Посольство США в Грузии осудило арест главы партии Саакашвили

Тбилиси, 23 февраля. Грузия сделала шаг назад от демократического курса стран, которые входят в евроатлантическую семью, арестовав главу оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию.

Об этом сказано в распространенном заявлении посольства США в Тбилиси. Отмечается, что американская дипмиссия очень встревожена решением грузинских властей.

«Грузия сделала шаг назад от сильного демократического пути государств, входящих в евроатлантическую семью», — говорится в сообщении.

Помимо этого, представители посольства сожалеют, что призывы Вашингтона и других международных партнеров к сдержанности и диалогу были проигнорированы.

Ранее сообщалось, что парламент Грузии провел голосование по вопросу о доверии новому правительству. Против выступили лишь два депутата.