Приложение для смартфона привлечет внимание школьников Тулы к историческим событиям

Тула, 23 февраля. Студенты и преподаватели Тульского госуниверситета имени Василия Грязева разрабатывают проект по созданию бесплатного приложения для мобильных телефонов с использованием технологий дополнительной реальности. По их мнению, это поможет вызвать интерес современных школьников к значимым историческим событиям.

«Это не первый подобный проект команды университета. С 2019 года в Тульском музее оружия активно используются комплексы виртуальной реальности «Я управляю ”Смерчем”!» и «Я управляю ”Ураганом”!», созданные этой же проектной командой ТулГУ. Благодаря им, каждый посетитель музея может ощутить себя оператором настоящей боевой машины тульского производства, оказавшись в ее кабине и надев очки виртуальной реальности, — рассказал ФАН директор центра реализации проектов и научно-технических разработок ТулГУ Юрий Андреевич Чадаев. — После того, как мы реализовали эти проекты, нас пригласила директор Военно-исторического музея Ирина Авдюшкина. Она показала экспозицию, посвященную обороне Тулы. Мы говорили о том, что приближается годовщина этого события и решили создать проект, посвящённый нашему городу в период Великой Отечественной войны».

Столь серьезную работу без поддержки выполнить невозможно. Первоначальная заявка на грант Росмолодежи, увы, не победила. Но это никого не остановило.

«Мы доработали проект и продолжили искать финансирование, параллельно формируя команду. К нам присоединились студенты Института высокоточных систем им. В.П. Грязева ТулГУ, которые являются членами поискового отряда «Безмолвие». В итоге мы получили поддержку Фонда президентских грантов, и начали разрабатывать наше приложение дополненной реальности. Сроки сжатые, но мы сможем создать качественный и интересный продукт. Задача вдвойне ответственная, ведь приближается 80-летие обороны Тулы, и наш проект станет одним из подарков городу, его жителям и гостям к историческому юбилею», — продолжает Юрий Чадаев.

Проект «Cоздание приложения с использованием дополненной реальности: «История обороны Тулы в AR» направлен на решение задачи сохранения исторической памяти. Не секрет, что далеко не все знают историю города во время Великой Отечественной войны и интересуются фактами. Посещение музеев со стандартными экспозициями не всегда увлекательно для детей.

«Наша команда предлагает решить эту проблему путем создания бесплатного приложения для мобильных устройств с использованием технологий дополненной реальности. Оно будет показывать, какие события происходили в период Великой Отечественной войны в привязке к геолокации в определённых памятных местах Тулы и области», — отметил руководитель проекта.

Таким образом, гаджет, который знаком и понятен каждому молодому человеку, станет для него своеобразным учебником истории. Истории нескучной, а увлекательной. Любой, кто откроет приложение, сможет увидеть и узнать, на каких улицах и в каких районах происходили столкновения, как город готовился ко встрече с неприятелем. Возможно, именно на вашей улице разворачивались исторические события. Это важный краеведческий материал.

В команде — как сотрудники опорного университета, так и студенты. Они займутся сбором исторических данных, разработкой программного обеспечения, дизайном, распространением информации о приложении. В общем, задач предстоит решить немало.

«Мы начали собирать информацию об обороне Тулы в интернете, а за подтверждением ее достоверности обращаемся в Государственный архив Тульской области, — рассказал ФАН автор идеи, выпускник института высокоточных систем им. В.П. Грязева ТулГУ. — Выбрали точки в городе и за городом, начали прорабатывать сцены и сценарии. Параллельно работаем над программным обеспечением и 3D-моделями. Таким образом, команда ТулГУ трудится сразу в нескольких направлениях. Нам важно, чтобы вся информация была исторически достоверна и представлена в удобной и интересной форме. Мы решаем и творческие, и технические задачи. Приложение будет бесплатным для скачивания и появится во всех популярных магазинах приложений».

Кстати, Стела на территории самого госуниверситета войдет в число локаций в приложении. Место это выбрано не случайно. Именно отсюда сотрудники и студенты ушли добровольцами на фронт летом 1941 года.

По сути, этот проект можно назвать новыми технологиями в воспитании современной молодежи. Каждый, у кого есть смартфон, может окунуться в историческую реальность.