Севастополь, 23 февраля. Бывший депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко в эксклюзивном интервью рассказал корреспонденту ФАН о том, как на Украине долгие годы притесняли русский язык.

Колесниченко во времена работы депутатом на Украине занимал принципиальную позицию в вопросе защиты русского языка и интересов русскоязычного населения страны, за что регулярно подвергался гонениям и даже нападениям со стороны украинских националистов и их приспешников.

После государственного переворота 2014 года Вадим Колесниченко был вынужден покинуть Украину и вернуться в родной Севастополь.

По словам экс-депутата, вопрос защиты русского языка всегда использовался в украинской политике в качестве предвыборного лозунга, чтобы обеспечить высокую явку на выборах и одержать победу. Но на деле русский язык систематически притеснялся многие годы.

«На тот момент, а это уже был 2008 год, на Украине было принято более 100 законов и 1345 нормативных актов, которые напрямую запрещали использование русского языка. Поэтому, когда кто-то мне рассказывает, что «вам же ничего не запрещали», это наглая ложь и циничный обман», — сказал Колесниченко.

Кроме того, он подчеркнул, что работа по принудительной украинизации населения и притеснению русского языка велась по заказу Соединенных Штатов Америки и обслуживала их интересы в данном регионе.

Полное интервью с Вадимом Колесниченко выйдет вскоре на сайте ФАН.

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