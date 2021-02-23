Водителей ожидает ужесточение штрафов и изменения в процедуре техосмотра в 2021 году

Москва, 23 февраля. Начало марта ознаменуется вступлением в силу новых изменений в законодательстве. Новые правила коснутся всех российских автомобилистов.

Новые изменения вступают в силу с 1 марта 2021 года. Они должны были вступить в силу еще в 2020 году, однако пандемия коронавируса изменила планы правительства.

Порядок получения диагностической карты будет усложнен. Сотрудники аккредитованных лабораторий будут обязаны проводить фотофиксацию автомобиля и указывать место и время проведения техосмотра. Данные вводятся в электронную базу данных МВД ЕАИСТО. Информация будет храниться в течение пяти лет. Отсутствие техосмотра будет сильнее бить по кошельку: сумма нового штрафа составит 2 тысячи рублей для физических лиц.

Отдельные изменения касаются любителей автомобильного тюнинга. Весь тюнинг должен регистрироваться и соответствовать требованиям законодательства. В противном случае автовладельцев ожидает штраф в размере 500 рублей, и требование вернуть автомобиль к его первоначальному состоянию.

Российских водителей предупреждали об изменениях заранее. Сообщалось, что изменения будут касаться не только процедуры ТО, но и экзаменов на получение водительских прав.