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Звезда фильма «Кандагар» Александр Балуев не может увидеть единственную дочь

Звезда фильма «Кандагар» Александр Балуев не может увидеть единственную дочь

Москва, 23 февраля. Звезда российских боевиков Александр Балуев более пяти лет живет вдали от единственной дочери Марии-Анны. Отсутствие возможности увидеть ее сейчас сильно расстраивает артиста.

Мать Марии-Анны — польская журналистка Мария Урбановская. Балуев развелся с ней в 2013 году. Вместе с дочерью Урбановская уехала жить в Варшаву, но актер продолжал поддерживать связь со своей единственной наследницей. Он регулярно навещал ее в Европе.

Сейчас Мария-Анна учится в варшавской гимназии. Через два года она станет выпускницей. До пандемии коронавируса актера отделяли от дочери всего лишь два часа полета из российской столицы в польскую. Звезда «Кандагара» скучает по наследнице и ждет, что вскоре жизнь вернется в привычное русло, когда границу можно будет свободно пересечь.

«Я должен был уже привыкнуть, что мы не вместе, но все равно очень скучаю по ней», — поделился артист в интервью для портала «7Дней».

Александр Балуев ранее признался, что отказался сниматься в Голливуде в роли «плохого русского». Оказалось, артисту не раз предлагали роли в США, однако ему не понравилось, что его соотечественников воспринимают плохими по определению, передает Пятый канал.

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