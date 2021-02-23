Звезда фильма «Кандагар» Александр Балуев не может увидеть единственную дочь

Москва, 23 февраля. Звезда российских боевиков Александр Балуев более пяти лет живет вдали от единственной дочери Марии-Анны. Отсутствие возможности увидеть ее сейчас сильно расстраивает артиста.

Мать Марии-Анны — польская журналистка Мария Урбановская. Балуев развелся с ней в 2013 году. Вместе с дочерью Урбановская уехала жить в Варшаву, но актер продолжал поддерживать связь со своей единственной наследницей. Он регулярно навещал ее в Европе.

Сейчас Мария-Анна учится в варшавской гимназии. Через два года она станет выпускницей. До пандемии коронавируса актера отделяли от дочери всего лишь два часа полета из российской столицы в польскую. Звезда «Кандагара» скучает по наследнице и ждет, что вскоре жизнь вернется в привычное русло, когда границу можно будет свободно пересечь.

«Я должен был уже привыкнуть, что мы не вместе, но все равно очень скучаю по ней», — поделился артист в интервью для портала «7Дней».

Александр Балуев ранее признался, что отказался сниматься в Голливуде в роли «плохого русского». Оказалось, артисту не раз предлагали роли в США, однако ему не понравилось, что его соотечественников воспринимают плохими по определению, передает Пятый канал.