Эксперт прокомментировал совместные американо-турецкие учения в черном море

Военный обозреватель Виктор Литовкин считает, что учения, подобные тем, которые в акватории Черного моря американские и турецкие боевые корабли провели 6 февраля текущего года, идут только на пользу российскому Черноморскому флоту.

«Американцы пытаются демонстрировать, что они хозяева в этом регионе, а турки — члены НАТО, они подчиняются американцам. Мы контролируем их из Крыма, мы получаем информацию о работе всей их аппаратуры… Так что пусть ходят, помогают нам повышать уровень нашей боевой подготовки. Потому что одно дело, когда мы условного противника «исследуем», и совсем другое дело, когда мы смотрим на конкретные корабли, проводящие конкретные учения. Мы в этом случае приобретаем опыт, приобретаем информацию обо всех их возможных действиях», — заключил эксперт.

На традиционном брифинге в МИД РФ, состоявшемся 18 февраля, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, заявила, что эти совместные учения направлены против России.

«Для всех очевидно, что учения носят антироссийскую направленность. Проходят они у самых границ нашей страны, вблизи нашего черноморского побережья, тем самым угрожают миру и стабильности», — считает Мария Захарова.

По словам Захаровой, американский 6-й флот ведет себя так, словно ему не терпится найти в Черном море врага.

Ранее ФАН писал про заявление Марии Захаровой о том, что РФ на станет разрывать отношения с ЕС по своей инициативе.