Дополнительный выходной: саратовские школьники останутся дома из-за «жгучих» морозов

Саратов, 23 февраля. Пресс-служба городской мэрии сообщила, что в среду школьники всех классов останутся дома из-за сильных морозов. Согласно прогнозу синоптиков, завтрашним утром температура составит около 27 градусов ниже нуля. Таким образом, ученики будут отдыхать четвертый день подряд.



Учительница Наталья Горбачева прокомментировала решение властей, одобрив отмену занятий. Образовательный процесс не должен сильно пострадать.

«Раньше отмена уроков серьезно била по обучению. Но благодаря интернету и прочим радостям дистанционного обучения, дети теряют не так много. Морозы действительно жгучие, для маленьких ребят путешествие до школы может стать опасным. К низкой температуре добавляется и шквальный ледяной ветер. Мы, учителя, в любом случае будем работать. Но дети пусть остаются дома», — отметила учительница.

Ранее стало известно, что в некоторых районах области столбик термометра может опуститься почти до 40 градусов ниже нуля.