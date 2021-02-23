«Калашников» запустит серийное производство пистолета Лебедева для МО РФ и МВД

Москва, 23 февраля. Гендиректор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов заявил о намерении начать серийное производство пистолета Лебедева (ПЛК) для Минобороны РФ, МВД и Росгвардии.

Представитель предприятия отмечает, что компактный вариант нового оружия концерна «Калашников» для сотрудников МВД России уже успешно прошел госиспытания. Сейчас ведутся переговоры об объемах возможного заказа, идет опытная эксплуатация ПЛК в МВД.

По словам Дмитрия Тарасова, полноразмерный вариант пистолета Лебедева получит Росгвардия — в настоящее время разработка находится на последней стадии госиспытаний в Федеральной службе войск национальной гвардии. Предполагается, что тестирование будет завершено весной 2021 года.

Ранее руководитель направления дирекции группы компаний «Калашников» по военно-техническому сотрудничеству Владимир Онокой рассказал о преимуществах нового оружия, сообщает Федеральное агентство новостей. По информации RT, концерн «Калашников» представит компактный пистолет Лебедева на крупнейшей оружейной выставке Ближнего Востока IDEX-2021.