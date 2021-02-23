Союзники Трампа не исключили его возвращение в политику

Вашингтон, 23 февраля. Экс-президент США Дональд Трамп планирует возвращаться в политику, передает издание Axios.

Как сообщили союзники Трампа по Республиканской партии, в 2024 году именно он может баллотироваться от них на пост президента. В ближайшие дни Трамп встретится со своими советниками в Мар-а-Лаго для планирования следующих политических шагов.

«Первая речь политика после ухода с поста президента станет демонстрацией силы», — рассказал изданию один из союзников бывшего президента Америки.

В своем обращении он будет настаивать, что по-прежнему отвечает за происходящее в США, хотя и не работает в Белом доме. Также сообщается, что в Республиканской партии власть Трампа проявляется сейчас намного глубже и шире, чем раньше.

Накануне Трамп назвал «охотой на ведьм» расследование вокруг его финансовых операций. Ранее бывший президент США заявил, что не собирается возвращаться в Twitter, поскольку социальная сеть «уже не та», передает НСН.