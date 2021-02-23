Тихановская призвала граждан Белоруссии готовиться к новым акциям протеста

Минск, 23 февраля. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская анонсировала массовые шествия в стране, призвав граждан готовиться к так называемому Дню Воли.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. День Воли будет отмечаться 25 марта. По словам Тихановской, белорусский президент Александр Лукашенко якобы не только довел страну до «страшного кризиса», но и стал «главной угрозой независимости» республики.

Помимо этого, Тихановская призвала готовиться к этому мероприятию. В частности, «мобилизовать протестный дух, выстраивать безопасные сообщества».

Ранее она заявила, что несанкционированные митинги в Белоруссии провалились, так как все меньше людей выходит на акции протеста.