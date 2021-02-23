Плетнева предположила, кто скрывается под костюмом Ананаса в шоу «Маска»

Москва, 23 февраля. Бывшая солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева поделилась догадками по поводу личности артиста, который скрывается под костюмом Ананаса на шоу «Маска».

Плетнева принимала участие в первом сезоне передачи. Ведущий шоу Вячеслав Макаров провел с певицей прямой эфир в Instagram. Исполнительнице предложили отгадать, кто скрывается под костюмами во втором сезоне «Маски». Экс-солистка «Винтажа» почему-то уверенна насчет личности Ананаса.

«Я стереотипно мыслю, как и, собственно, все зрители. И, конечно, когда я увидела этот костюм, я подумала: так это ж Тарзан! Однозначно! Вот этот пресс, вот эта рубашечка», — сказала Плетнева.

Певица пояснила, что именно навело ее на такие мысли. По словам исполнительницы, Тарзан ходил в такой же рубашке на шоу «Племя», в котором учаситвовала его супруга, певица Наташа Королева.

Во втором сезоне «Маски» принимают участие сразу 14 персонажей. Во время недавнего выпуска поклонники передачи узнали, кто скрывался под костюмом Черной пантеры. Многие предполагали, что под этой маской будет Ольга Бузова или Глюкоза, но на самом деле в персонажа перевоплотилась гимнастка Светлана Хоркина.