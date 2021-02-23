Вакцину от коронавируса AstraZeneca зарегистрировали на Украине

Киев, 23 февраля. Вакцину англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca против коронавируса зарегистрировали на Украине, сообщили в минздраве страны.

По словам замминистра здравоохранения Ярослава Кучера, партия препарата прибудет на Украину в первой половине дня 23 февраля. Ранее вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Вчера Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения», — сообщили в ведомстве.

Препарат разработан Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцина производится на мощностях Serum Institute в Индии.

Разработчики «Спутника V» ранее рассказали о комбинации вакцины с препаратом AstraZeneca. Специалисты отметили, что иммунитет после первой инъекции снижает эффективность второго укола.