Вассерман назвал арест союзника Саакашвили ударом по концепции вражды Грузии с РФ

По идеологической концепции вражды Грузии с Россией был нанесен очередной серьезный удар. Об этом в интервью ФАН заявил публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Ранее стало известно, что глава партии сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» был задержан в своем офисе в ходе штурма силами спецназа с применением слезоточивого газа. Ника Мелия обвиняется грузинскими властями в организации захвата парламента страны во время антироссийских акций 2019 года. Ранее он был лишен депутатской неприкосновенности за то, что не выполнял требования суда — в частности, отказался платить денежный залог, а до этого снял с ноги электронный браслет.

«Этот деятель объективно виноват по грузинским законам, — убежден Вассерман. — И для Саакашвили его арест — это достаточно серьезная потеря, поскольку теперь ему придется искать для своей партии нового руководителя, который не факт, что будет столь же эффективен. Вместе с тем это удар даже не столько по бывшему президенту страны, сколько по всей концепции противостояния Грузии и России».

По мнению политолога, сегодня официальный Тбилиси не считает такую концепцию разумной и эффективной — напротив, они уверены, что она вредна в первую очередь для самих грузин. Вместе с тем, добавил интеллектуал, полного разворота во внешней политике Грузии ожидать не стоит.

«Все государственные деятели этой страны хотят, чтобы та казалась формально независимой, — подчеркнул эксперт. — И поэтому они будут, насколько это возможно, дистанцироваться от Москвы. Другое дело, что чем сильнее грузины будут отдаляться от Российской Федерации, тем меньше они будут иметь реального суверенитета».

Собеседник ФАН объяснил это тем, что Тбилиси крайне нуждается в сотрудничестве с какой-нибудь великой державой — а из них всех только РФ готова поддерживать самостоятельность своих младших партнеров, не втягивая их полностью в свою политику и не делая своими инструментами.