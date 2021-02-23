Российский рынок новостроек оказался в состоянии «стагнации»

Москва, 23 февраля. Текущую ценовую динамику на российском рынке новой жилой недвижимости назвал стагнацией руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Такая тенденция сменила рост стоимости новостроек в крупнейших городах РФ. В январе благодаря снижению покупательской активности средняя цена на рынке поднялась на 0,6%. По данным агентства, стоимость первичной недвижимости в 16 городах составила в феврале в среднем 89,7 тыс. рублей за один «квадрат».

Более сильному увеличению стоимости новых квартир в начале 2021 года препятствовала низкая заинтересованность покупателей, считают эксперты, указывая на рост девелоперской активности. Эксперт Алексей Попов ждет роста средних цен на новостройки в текущем году на 7-9%. На рынок продолжают влиять факторы ценообразования 2020 года: высокий спрос, увеличение себестоимости строительства и переход на эскроу-счета, считают в ЦИАН.

«Ключевым драйвером спроса становится желание (...) успеть купить, пока не подорожало еще сильнее», — заявил Попов «Коммерсанту».

С другой стороны, девелоперы не смогут сильно «разогнаться», так как взлет цен будет сдерживаться эффектом высокой базы и исчерпанием потенциала платежеспособного спроса, добавляет эксперт.

В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов объяснил, как россиянам выбрать качественное жилье в новостройке. Покупателям всегда стоит отталкиваться от личных финансовых возможностей, считает он. О расширении условий программы «Семейная ипотека» читателям рассказало издание «ФедералПресс».