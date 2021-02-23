Sohu: Вашингтон в ярости из-за интереса к российскому вооружению на мировом рынке

Пекин, 23 февраля. Вашингтон вынуждает Москву предпринимать решительные шаги в сфере вооружения. Об этом пишут обозреватели китайского издания Sohu.

Россия и США являются крупнейшими продавцами оружия на международном рынке. Периодически между ними вспыхивает борьба за рынки сбыта для своей продукции. Интересы Москвы и Вашингтона пересеклись в Индии, отмечают аналитики Sohu. Перевод статьи китайского издания приводит «ПолитРоссия».

«В борьбе за клиентов США не стесняются идти на довольно радикальные шаги, вплоть до угроз введения санкций против покупателей российского оружия», — пишут авторы Sohu.

Россия не может позволить себе проявить слабость, поэтому на уступки американцам идти не намерена. Не так давно Москва заключила выгодные контракты с Турцией и Индией на поставку систем ПВО С-400. Американцы по этому поводу впали в ярость, но изменить ситуацию не удалось даже при помощи санкций.

Сейчас Россия вывела на международный рынок истребитель Су-57. Интерес к нему проявляют несколько стран, в том числе Индия.

«Российские торговцы оружием сталкиваются с беспрецедентной конкуренцией на международном рынке военной авиации», — констатировали аналитики Sohu.

Россия в кратчайшие сроки разработала экспортную версию Су-57. Сейчас ведутся переговоры по поводу поставок истребителя, который может потеснить американского конкурента на международном рынке.

Как сообщало «Утро.ру», истребители Су-57 усилят разведывательно-ударными дронами С-70 «Охотник». Также сообщалось, что российские истребители пятого поколения могут получить новые ракетные гиперзвуковые комплексы в качестве дополнительного вооружения.