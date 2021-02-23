Ресторан Семака третий год пытается взыскать 1,3 млн рублей со строителей

Санкт-Петербург, 23 февраля. Ресторан тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака третий год пытается взыскать со строительной фирмы 1,3 миллиона рублей за летнюю террасу, сообщил источник ФАН.

Спортсмен владеет заведением под названием «Сад», расположенным на Большой Зелениной улице в Санкт-Петербурге. Ресторан управляется юридическим лицом ООО «Ферма», которое обратилось в суд из-за работ строительной фирмы, делавшей для ресторана летнюю террасу из ясеня.

«Истцы утверждают, что строители подсунули им не тот материал. Назначена экспертиза», — рассказал источник ФАН.

Примечательно, что существует иск и в отношении фирмы Семака. Дело в том, что в связи с пандемией ресторану тренера предоставили налоговую льготу в размере 97 040 рублей. Одним из условий получения льготы являлось сохранение всего персонала, но в заведении футболиста все же произошло сокращение. В результате налоговая служба подала иск об уплате указанной выше суммы, однако решение по данному вопросу еще не принималось.

В начале февраля «Зенит» открыл продажу билетов на первые домашние матчи 2021 года. 20 февраля подопечные Сергея Семака в рамках Кубка России встретились с тульским «Арсеналом», но одержать победу петербургской команде не удалось.