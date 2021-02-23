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Ученые из США назвали способы снизить давление без лекарств

Ученые из США назвали способы снизить давление без лекарств

Вашингтон, 23 февраля. Способы, которые помогут снизить артериальное давление без использования лекарственных препаратов, назвали ученые из клиники Mayo Clinic в Соединенных Штатах.

Снизить артериальное давление помогут контроль за весом, сбалансированный рацион, отказ от употребления соли в больших количествах и регулярная физическая нагрузка. Лишний вес оказывает негативное влияние на качество сна, от которого зависит нормальное давление.

Также следует избавиться от продуктов питания, в которых содержатся насыщенные жиры и холестерин. В рационе их нужно заменить на фрукты, овощи и молочные продукты с низкой жирностью. Кроме того, следует снизить потребление соли. Это улучшит работу сердца и поможет уменьшить давление примерно на 5-6 мм ртутного столба при гипертонии. В качестве физической нагрузки рекомендуется заниматься ходьбой, плавать и ездить на велосипеде.

До этого терапевт Анастасия Атаман рассказала, как измерить артериальное давление без тонометра. Для этого потребуется обычный секундомер.

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