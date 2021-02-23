Ученые из США назвали способы снизить давление без лекарств

Вашингтон, 23 февраля. Способы, которые помогут снизить артериальное давление без использования лекарственных препаратов, назвали ученые из клиники Mayo Clinic в Соединенных Штатах.

Снизить артериальное давление помогут контроль за весом, сбалансированный рацион, отказ от употребления соли в больших количествах и регулярная физическая нагрузка. Лишний вес оказывает негативное влияние на качество сна, от которого зависит нормальное давление.

Также следует избавиться от продуктов питания, в которых содержатся насыщенные жиры и холестерин. В рационе их нужно заменить на фрукты, овощи и молочные продукты с низкой жирностью. Кроме того, следует снизить потребление соли. Это улучшит работу сердца и поможет уменьшить давление примерно на 5-6 мм ртутного столба при гипертонии. В качестве физической нагрузки рекомендуется заниматься ходьбой, плавать и ездить на велосипеде.

До этого терапевт Анастасия Атаман рассказала, как измерить артериальное давление без тонометра. Для этого потребуется обычный секундомер.