Общее количество больных туберкулезом на Украине составляет около 550 тыс. человек — более 1% населения. Но реальная цифра может быть в 1,5–2 раза больше. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

В украинском Центре общественного здоровья (ЦОЗ) сообщили, что за 2020 год в стране выявили 17 593 случая заболевания туберкулезом. При этом, как отмечают медики, без надлежащего лечения в среднем 45% больных умирают. По словам украинского политика Николая Азарова, Украина начитает представлять инфекционную угрозу для соседних стран — государств Европейского союза и Российской Федерации.

«Общее количество больных туберкулезом в Украине составляет около 550 тыс. человек. Это более 1% населения, но реальная цифра может быть в 1,5–2 раза большей. Ситуация с туберкулезом на Украине сложная и перспектив на быстрое ее улучшение пока не видно. Украина остается антилидером среди европейских стран в борьбе с туберкулезом и начинает представлять инфекционную угрозу для стран-соседей», — написал политик на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Азарова, мультирезистентный туберкулез из-за отсутствия лекарств и прерывания лечения стал проблемой №1 на Украине. Увеличение больных этой формой в разы повышает стоимость лечения этой инфекции для государства и снижает шансы людей на полное выздоровление. Рекомендованная ВОЗ стратегия быстрого и подконтрольного лечения туберкулеза в амбулаторных условиях (DOTS) не реализуется, а перспективы ее внедрения все более отдаляются из-за общей разрухи в здравоохранении и непродуманных реформ на Украине.

Кроме того, как отмечает политик, Украина заняла второе место в Европе по уровню смертности от туберкулеза (ВИЧ-отрицательное население). Реальная причина проблем с туберкулезом среди детей — провал вакцинации и недостаток лекарств для лечения из-за срыва госзакупок. Резкий рост заболеваемости среди детского населения разных возрастных групп обусловлен тем, что с 2014 года в стране практически отсутствовала вакцинации БЦЖ, а уровень вакцинации грудничков в роддомах упал в несколько раз.

«Украина до сих пор имеет худшие в Европе показатели успешности лечения туберкулеза — излечиваются лишь 71% новых случаев туберкулеза и 38,6% случаев мультирезистентного туберкулеза. Ежегодно в стране, по данным ЦОЗ, от туберкулеза умирает около 4 тыс. человек, то есть 11 человек каждый день. Пока решения в Минздраве будут принимать активисты из грантоедских организаций, толку в борьбе с туберкулезом в стране не будет», — считает Николай Азаров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на протяжении последних нескольких месяцев президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль уверяли соотечественников: прививать от коронавируса в стране начнут 15 февраля 2021 года. Украинское государство оказалось одним из немногих в Европе, которое даже не приступало к иммунизации населения. Первая партия препарата англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca прибудет на Украину в первой половине дня 23 февраля.