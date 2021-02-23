«Северный полюс принадлежит нам»: США недовольны успехом Севморпути

Москва, 23 февраля. В начале 2021 года российское судно Christophe de Margerie, специализирующееся на перевозке сжиженного природного газа, впервые совершило зимний переход по Севморпути в зимний период. Танкер отправился с полуострова Ямал в китайский порт Цзянсу, миновав шесть арктических морей. В четырех из них спутником судна выступал российский атомный ледокол «50 лет Победы».

Как сообщает научно-технологический портал Gizmodo, данное событие одно из важнейших на сегодня. Его примечательность в том, что навигация по Северному морскому пути, который является альтернативой маршруту через Суэцкий канал, ранее осуществлялась только в летний период, когда ледяного покрова в разы меньше. Но суровый зимний поход Christophe de Margerie доказал, что грузы из Азии в Европу и в обратном направлении могут перевозиться и в зимние месяцы.

Новые горизонты откроет данное событие и для логистических компаний. Запад, конечно же, не без зависти реагирует на подобные победы РФ. Вашингтону всегда неприятно слышать о том, что Россия получает какие-либо дивиденды. Gizmodo уточняет, что США, давно мечтающие о доступе к богатствам Арктики и Северному морскому пути, недовольны успехами Москвы на этом фронте. Естественно, что Москва не намерена делиться своими успехами с США.

«Россия, Канада и Дания заявили, что Северный полюс принадлежит им, 13 стран являются наблюдателями в Арктическом совете, включая такие восходящие державы, как Китай и Индия. Интерес к региону со стороны бизнеса и правительств весьма высок», – приводит «ПолитРоссия» перевод статьи.

Ранее ФАН писал о том, как благодаря популярности Северного морского пути вырос ледокольный флот РФ.