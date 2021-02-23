В США рассказали о маневре России с системой «Антей-4000»

Вашингтон, 23 февраля. Российская система ЗРК «Антей-4000» получила много преимуществ по сравнению со своими предшественниками, такое мнение высказали американские эксперты.

Аналитики журнала The National Interest рассказали о сильных сторонах российской системы «Антей-4000». Перевод статьи американских экспертов опубликовало издание «ПолитРоссия».

В публикации говорится, что система «Антей-4000» была разработана как платформа противовоздушной обороны для защиты жизненно важных объектов. Наличие гусеничного шасси у ЗРК позволяет быть достаточно мобильным, чтобы передвигаться по пересеченной местности.

Самым успешным маневром России в отношении ПВО американские журналисты назвали комплектацию. Основными составляющими «Антей-4000» является пусковая установка 9А83М-2Э, пусковая установка-заряжателя 9А84М-1Э, ракеты класса «земля — воздух», а также транспортные и пусковые контейнеры. Эксперты The National Interest считают, что «Антей-4000» получил ряд преимуществ по сравнению с предшественниками. Главным козырем стал расширенный диапазон поражения целей.

Впервые систему представили на военно-техническом форуме «Армия-2020». А в этом году комплекс поедет на выставку IDEX-2021.

Ранее ФАН писал, что на международной выставке в Абу-Даби примут участие более 50 российских организаций. Впервые на зарубежном мероприятии появится основной боевой танк Т-14 «Армата» и зенитно-ракетный комплекс «Антей-4000». RT рассказал, какие ЗРК и системы ПВО будут представлены от завода «Алмаз-Антей» на оружейной выставке IDEX-2021. Кроме «Антей-4000», ее участники смогут ознакомиться с информацией о комплексах С-300 и С-400, «Викинг», «Тор».