Новосибирские школьники сломали сверстнику позвоночник за отказ снять брекеты

Новосибирск, 23 февраля. СК и полиция начали проверку после сообщений об избиении подростками 12-летнего школьника.

Зверское избиение произошло в гаражах на улице Широкая в Новосибирске. Подростки напали на мальчика и потребовали снять брекеты. Получив отказ, малолетние хулиганы стали избивать сверстника кулаками и ногами. Установлено, что было шесть нападавших.

Драку разняли прохожие. Очевидцы происшествия довели мальчика до дома. Родители вызвали скорую помощь. Медики доставили мальчика в больницу, где диагностировали у пострадавшего многочисленные травмы, в том числе перелом позвоночника в трех местах.

В происшествии будут разбираться следователи. Они установят все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Правоохранители поймали двух подростков, которые избили металлической битой пассажиров столичного метрополитена. Злоумышленниками оказались двое 16-летних подростков.