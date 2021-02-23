«Уралвагонзавод» начал серийные поставки Т-90М «Прорыв» для Минобороны России

Москва, 23 февраля. Новые танки Т-90М «Прорыв» серийно производятся и поставляются для нужд Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех).

В предприятии объявили, что военное ведомство заключило долгосрочные контракты с УВЗ. Ожидаются производство и поставки большого количества модернизированных танков. О начале поставок Т-90М для ВС РФ было объявлено в апреле 2020 года. Тогда же эти танки впервые поступили на вооружение Таманской дивизии.

Конструкция Т-90М включает в себя новый башенный модуль и продвинутую цифровую систему управления огнем. Для нужд экипажа установлен климат-контроль. На экспорт танк поставляется в версии Т-90МС. Боевые машины Т-90М «Прорыв» были интегрированы в сетецентрическую систему управления боем.

Ранее стало известно, что, кроме Т-90М, для сетецентрических операций был адаптирован Т-14 «Армата». Серийные поставки «Арматы» для ВС России начнутся в 2022 году, передает RT.