Лолита рассказала о возникшей из-за работы проблеме со здоровьем

Москва, 23 февраля. Эстрадная артистка Лолита Милявская полтора месяца работает в интенсивном режиме: она по шесть часов в день репетирует в театре «Модерн» роль невесты для постановки Юрия Грымова.

Премьера спектакля «Женитьба» с участием Лолиты состоится 24 февраля. За полтора месяца репетиций певица заметно похудела. Это связано с волнением из-за предстоящего дебюта в качестве актрисы. Милявская призналась, что стала носить с собой успокоительные препараты, чтобы с их помощью снять нервное напряжение.

«У меня реально панические атаки», — заявила 57-летняя артистка на пресс-конференции.

Лолита сравнивает свою дамскую сумочку "с большой аптечкой". Она рассказала о бешено колотящемся сердце до выхода на сцену. Из-за волнения звезда иногда забывает текст, но ее выручают коллеги.

Недавно Милявская стала одной из участниц шоу перевоплощений «Точь-в-точь». Знаменитость решила выйти на сцену в образе «босоногой дивы» Сезарии Эворы. Она нанесла автозагар, чтобы сделать свою кожу на несколько тонов темнее, и надела парик, имитирующий ультракороткую прическу.