Транзит газа в Казахстан приостановили после взрыва под Оренбургом

Оренбург, 23 февраля. Транзит газа в Казахстане временно приостановили после взрыва на магистральном федеральном трубопроводе «Союз» в Оренбургской области. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

По данным ведомства, в 07.37 МСК падение давления газа в магистральном газопроводе Оренбург — Новопсков было обнаружено в 07.37 МСК. В 07.57 специалисты отключили участок с 51-го по 123 километр. Падение газа продолжилось по магистральному газопроводу «Союз».

В 08.30 на место инцидента выехала аварийная бригада. После был отключен еще один участок газопровода от нулевого до 123 километра «Союза». В результате был прекращён транзит газа на территорию Казахстан. Потребители Оренбургской области продолжают получать топливо из баллона газопровода Оренбург — Новопсков.

Специалисты установили, что повреждение произошло на 108-м километре газопровода «Союз» диаметром 1400. После этого произошло возгорание газа. По предварительным данным никто не пострадал.