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Экономика

Мировой долг продолжит бить рекорды на фоне восстановления экономик

Мировой долг продолжит бить рекорды на фоне восстановления экономик

Вашингтон, 23 февраля. Последствия пандемии коронавируса будут поддерживать высокие темпы прироста мирового долга, уверены эксперты Института международных финансов (IIF).

В прошлом году общая задолженность населения, компаний, финансовых организаций и правительств увеличилась на 24 трлн долларов, впервые за все время наблюдений достигнув 281 трлн. Данная сумма более чем в 3,5 раза превышает размер глобальной экономики.

Ожидается, что за следующие полтора года показатель вырастет еще на 19 трлн, то есть превысит 300 трлн, цитирует RT директора по исследованиям в области устойчивого развития IIF Эмре Тифтика.

Председатель КПК «Обновление» Михаил Дорофеев пояснил, что в условиях падения потребительских трат и инвестиционной активности властям многих государств пришлось резко увеличить расходы. Источниками финансирования для поддержания совокупного потребления и смягчения последствий кризиса стали как раз резервы и заимствования.

Вся мировая экономика фактически существует в кредит. Чтобы пузырь не схлопнулся, нужны дальнейшие вливания денежных масс, в том числе за счет новых займов. Между тем в Банке России сообщили, что международные резервы страны по состоянию на 12 февраля выросли на 0,9%, или 5,4 млрд долларов.

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