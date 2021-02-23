Мировой долг продолжит бить рекорды на фоне восстановления экономик

Вашингтон, 23 февраля. Последствия пандемии коронавируса будут поддерживать высокие темпы прироста мирового долга, уверены эксперты Института международных финансов (IIF).

В прошлом году общая задолженность населения, компаний, финансовых организаций и правительств увеличилась на 24 трлн долларов, впервые за все время наблюдений достигнув 281 трлн. Данная сумма более чем в 3,5 раза превышает размер глобальной экономики.

Ожидается, что за следующие полтора года показатель вырастет еще на 19 трлн, то есть превысит 300 трлн, цитирует RT директора по исследованиям в области устойчивого развития IIF Эмре Тифтика.

Председатель КПК «Обновление» Михаил Дорофеев пояснил, что в условиях падения потребительских трат и инвестиционной активности властям многих государств пришлось резко увеличить расходы. Источниками финансирования для поддержания совокупного потребления и смягчения последствий кризиса стали как раз резервы и заимствования.

Вся мировая экономика фактически существует в кредит. Чтобы пузырь не схлопнулся, нужны дальнейшие вливания денежных масс, в том числе за счет новых займов. Между тем в Банке России сообщили, что международные резервы страны по состоянию на 12 февраля выросли на 0,9%, или 5,4 млрд долларов.