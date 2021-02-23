Популярный у россиян продукт может стать причиной ранней смерти

Оттава, 23 февраля. Канадские специалисты из университета Саймона Фрейзера выяснили, что употребление белого хлеба несет угрозу для здоровья человека.

Согласно исследованиям, в таком хлебе встречаются рафинированные злаки, которые повышают риск серьезных болезней сердца и сосудов. Дело в том, что они быстро расщепляются и вызывают резкий скачок уровня сахара в крови.

Именно поэтому чрезмерное употребление рафинированных злаков может привести к инсульту и стать причиной ранней смерти. В связи с этим специалисты рекомендуют отказаться от белой муки и перейти на цельнозерновую.

А вот ржаной хлеб способствует профилактике многих заболеваний, а также не приводит к ожирению. В хлебе из ржаной муки в три раза больше железа, чем в говядине, а содержание пищевых волокон выше, чем в овощах и фруктах.

В Сети ранее появилось видео, на котором хозяйка застала своего кота на обеденном столе с целым пакетом булок в зубах. Даже когда женщина взяла в руки этот пакет, питомец не собирался его отпускать, пишет «Ридус».