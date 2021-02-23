Бывший глава МВД Украины заявил о готовности возглавить объединенный Донбасс

Киев, 23 февраля. Экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявил, что готов стать президентом объединенного Донбасса.

Об этом он рассказал в программе «Антонимы с Антоном Красовским» на телеканале RT. Журналист задал Захарченко соответствующий вопрос.

«Если так вопрос будет стоять и народ захочет меня там видеть в качестве президента. У меня достаточно сил и опыта. Да, я готов», — ответил политик.

Помимо этого, экс-глава МВД Украины утвердительно ответил на вопрос о готовности к открытым выборам.

Ранее сообщалось, что украинское правительство приняло постановление о дополнительных мерах соцзащиты пожилых граждан государства в 2021 году. Согласно нововведению, с 1 марта текущего года Киев проведет индексацию пенсий.