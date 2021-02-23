Оперштаб обновил статистику по суточному приросту пациентов с COVID-19 в России

Москва, 23 февраля. Количество россиян с подтвержденными тестами на коронавирус за последние сутки увеличилось на 11 823. Свежие данные по приросту пациентов с COVID-19 предоставил оперштаб РФ.

Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 84 регионах страны. 11,1% от общего количества людей с подтвержденными тестами на COVID-19 за последние сутки не имели клинических проявлений болезни.

За аналогичный период оперштаб РФ зафиксировал 417 летальных исходов среди людей, у которых ранее подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией. С 22 по 23 февраля стало известно о 12 956 выздоровевших, ранее проходивших лечение от COVID-19.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил проанализировать отечественные вакцины на устойчивость к британским и южноафриканским штаммам. Отчет должен быть предоставлен главе государства до 15 марта.