В ближайшем будущем на Украине может произойти очередной «майдан», который еще больше расколет страну. Об этом сказала бывший народный депутат Верховной рады, экс-наводчица батальона «Айдар» Надежда Савченко.

22 февраля 2014 года Верховная рада заявила о «самоустранении» президента Виктора Януковича, нарушив главный закон страны — конституцию. Таким образом прозападные силы узаконили государственный переворот на Украине, несмотря на то, что бывший глава государства подписал с оппозицией соглашение об урегулировании кризиса. Но лидеры Евромайдана, поддержанные Западом, решили действовать иначе.

Постмайданные политики тогда крепко ухватились за освободившиеся места. Парламент в этот же день назначил новую дату президентских выборов, победу на которых одержал бизнесмен Петр Порошенко. В результате госпереворота Крым воссоединился с Россией, а Донбасс заявил о своей независимости от Киева и объявил курс на РФ. Кроме того, стремительная смена политической обстановки перестала радовать большинство украинцев, поэтому на следующих выборах они проголосовали против Порошенко, избрав главой государства шоумена Владимира Зеленского. Однако он также не оправдал надежд, поскольку не выполнил свои предвыборные обещания — остановить войну в Донбассе, посадить в тюрьму бывших госчиновников, остановить рост тарифов и цен.

Бывшая наводчица батальона «Айдар» Надежда Савченко в эфире украинского телеканала «НАШ» рассказала о том, что Майдан расколол страну в политическом, экономическом и идеологическом планах.

«После Майдана мы все оказались побежденными. Если бы тогда победил народ, в стране произошла бы смена политической системы. А если бы победили политики, то в государстве установился бы тоталитарный режим. Но у нас нет ни того ни другого. У нас будут и дальше происходить социальные взрывы. Кроме того, политики до сих пор готовы за деньги продать честь, достоинство и народ. Не победила ни одна из сторон — ни прозападная, ни провосточная. Украина раскололась в политическом, экономическом и идеологическом планах», — сказала она.

Надежда Савченко отметила, что против украинцев киевские власти применяют тактику «мелких порезов», устроив гражданам войну на истощение. По ее словам, такая политика приведет к новым «майданам» и расколу Украины.

«Забудьте про Майдан, поскольку за то, что произошло, вам уже никто не ответит. Сегодня нам необходимо двигаться вперед. Против нас применяется тактика мелких порезов. Нас добивают в социальном плане. Украинцев это истощает. Хочу ответить, у нас впереди еще не один «майдан» и не один раскол, к сожалению. Я могу быть уверена сегодня в светлом будущем Украины. Я хочу находиться в своей квартире, где будут свет и тепло, по которой не будут лупить «Грады», — резюмировала Савченко.

Ранее житель Херсона Владимир, который сейчас проживает в Крыму, рассказал Федеральному агентству новостей, что во время Майдана в Киев свозили людей практически со всех регионов страны, чтобы они создавали массовку на митингах против власти. За это им неплохо платили по тем меркам, поэтому многие охотно ехали, чтобы погулять по столице и заодно заработать денег.