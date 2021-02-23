Антитела от коронавируса могут передаваться от матери к ребенку в утробе

Вашингтон, 23 февраля. Антитела, которые защищают от коронавирусной инфекции, могут передаваться от матери к ребенку в утробе, выяснили ученые из Соединенных Штатов.

Беременные женщины, у которых вырабатывается естественный иммунитет после заражения коронавирусом, передают детям в утробе часть антител. Полученные сведения подтверждают данные о том, что прививка от инфекции может быть полезна для будущего ребенка. Образцы крови 88 девушек, у которых прошли роды в период с марта по май прошлого года, изучили доктор Явэй Дженни Янг и ее коллеги.

Все роженицы имели антитела к коронавирусу. Это говорит о том, что они столкнулись с инфекцией, при этом у 58% не было признаков заболевания. У 78% детей этих женщин зафиксировали защитные частицы в пуповинной крови. Сведения о том, что кто-то из младенцев был непосредственно заражен коронавирусом, не выявили. Результаты теста на инфекцию у детей были отрицательные. Специалисты сделали выводы, что антитела проникли через плаценту.

До этого сообщалось, что перенесшим коронавирус рекомендуется следить за уровнем антител. Для этого нужно сдавать специальный анализ раз в два месяца.