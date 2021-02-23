Британские ученые назвали домашних кошек угрозой для экологии

Лондон, 23 февраля. Домашние и дикие кошки несут серьезную угрозу для экологии планеты из-за охоты на птиц, выяснили ученые из Университета Эксетера в Корнуолле.

Специалисты проанализировали статистику гибели птиц в Германии и оказалось, что от лап пушистых хищников погибает до 100 млн пернатых. Неутешительные данные наблюдаются и в Австралии. Местные ученые выяснили, что домашние питомцы могут быть причиной смерти около 300 млн птиц, а также рептилий и грызунов.

Ученые провели эксперимент с участием 355 домашних кошек. Оказалось, что изменение диеты животных может повлиять на склонность к охоте. Некоторые питомцы могут нуждаться в дополнительных элементах, которые восполняются мясным рационом. Также специалисты рекомендуют чаще играть с любимцем.

Ветеринары предупреждают об опасности появления лишнего веса у кошек и собак. Чаще всего именно эмоциональное состояние хозяев вредит здоровью питомцев. Они пытаются показать свою любовь и подкармливают животных.