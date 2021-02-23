Более десяти государств ведут переговоры о покупке российских кораблей «Каракурт-Э»

Москва, 23 февраля. Более десяти иностранных государств заинтересовались российскими малыми ракетными кораблями проекта 22800 «Каракурт-Э».

Об этом рассказал заместитель гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс» по внешней кооперации Александр Емелюшин.

Речь идет о малом ракетном корабле проекта 22800 «Каракурт-Э» и патрульном корабле 22160.

«Именно к этим кораблям инозаказчики проявляют наибольший интерес. Порядка десятка стран мы можем сегодня обозначить как наших потенциальных заказчиков», — сказал Емелюшин.

Также генеральный директор «Ак Барса» выразил надежду на то, что в 2021 году переговоры с иностранными заказчиками продвинутся. Емелюшин добавил, что российскими малыми ракетными кораблями интересуются страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Сейчас обсуждается поставка небольших партий «Каракуртов» — от двух до пяти единиц.

Как сообщает «Утро.ру», американское издание The National Interest назвало российские «Каракурты» лучшими российским корветом.

Ранее стало известно, что в первой половине 2021 года ВМФ РФ получит атомную подводную лодку «Казань» проекта 885М «Ясень-М».